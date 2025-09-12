Pumas de la UNAM enfrenta a Cañoneros de Mazatlán en un duelo crucial

Después de la pausa que se vivió por la Fecha FIFA, los auriazules de Pumas de la UNAM visitarán a los Cañoneros de Mazatlán en el Estadio El Encanto.

Mientras la noche cae en el recinto, los dirigidos por Efraín Juárez buscarán hilar su sexto partido sin conocer la derrota. Esto, después de firmar dos victorias (Querétaro y Atlas) y tres empates (Necaxa, Toluca y Puebla).