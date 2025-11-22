¿Habrá cambios en Pumas de cara al siguiente torneo?

Los Pumas de Efraín Juárez quedaron eliminados del Play-In del Apertura 2025, al perder (3-1) con el Pachuca en el Estadio Hidalgo.

El equipo auriazul no pudo imponerse a los Tuzos, a pesar de que contó con el apoyo de su afición en el inmueble hidalguense y se despidió prematuramente del torneo.

El brasileño Kenedy y el ecuatoriano Enner Valencia fueron los verdugos del conjunto capitalino, quien se quedó con las ganas de acceder al segundo duelo para buscar su clasificación a la Fiesta Grande.

De esta manera, los universitarios sumaron su segundo certamen sin poder instalarse en los cuartos de final, es decir, no han clasificado a la Liguilla desde Apertura 2024.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Luego de concretarse la dolorosa eliminación de los Pumas, Efraín Juárez reconoció que es "muy consciente" su permanencia al frente del equipo es "con base en los resultados", pero que se sentará a platicar con la cúpula auriazul para comenzar a planear el próximo torneo.

Además, aceptó que tiene "muchas ganas y energía para sacar cosas positivas de esto" porque sabe que, con el análisis pertinente, puede hacer que el equipo universitario mejore "en todos los aspectos".

Cabe resaltar que el Club Universidad Nacional terminó el Apertura 2025 en la décima posición de la tabla general con 21 puntos, producto de cinco victorias y seis empates.

De igual forma, terminó como la octava mejor ofensiva al marcar 24 anotaciones, al igual que Necaxa y Atlas, y como la séptima mejor defensiva al recibir 25; por tal motivo, su diferencia de goles fue de -1.

Su mejor futbolista fue Jorge Ruvalcaba, ya que marcó cinco dianas y otorgó tres asistencias. En cuanto a goles, después estuvieron Guillermo Martínez y José Juan Macías; ambos empatados con cuatro. En el tema de las asistencias, el número uno en la lista fue Adalberto Carrasquilla, quien dio cuatro pases para gol.

¿Qué cambios habrá en los Pumas para el siguiente torneo?

Para el Clausura 2026, los Pumas necesitan traer refuerzos para tener un equipo más competitivo, sobre todo porque en el Apertura 2025 sufrió con el tema de las bajas por lesión (Guillermo Martínez y José Juan Macías) y de las bajas por suspensión.

Efraín Juárez tuvo que encontrar soluciones en una banca con pocas opciones de recambio, ya que siempre contó con jugadores sumamente jóvenes y sin experiencia en Primera División.

Además, en año mundialista, el Club Universidad tendrá que ceder a los futbolistas que tengan participación con sus respectivas selecciones como Adalberto Carrasquilla (Panamá), Pedro Vite (Ecuador) y Álvaro Angulo (Colombia).

La idea de la directiva auriazul es que Efraín Juárez se mantenga al frente del equipo, ya que el proyecto fue confeccionado por él; las salidas y las llegadas fueron su elección.

Por tal motivo, el joven director técnico mexicano recibiría un nuevo voto de confianza para el próximo torneo.

En el tema de los futbolistas, todavía se desconoce cuáles serían las opciones para reforzarse al club auriazul. El único nombre que podría interesar sería el de Ezequiel Ávila, quien estuvo a nada de llegar el pasado certamen, pero su traspaso se cayó de último minuto.

Además, con la salida de José Juan Macías, el "Chimy" caería a la perfección en la delantera universitaria.

De momento, no hay otras opciones que hayan salido como rumores del futbol de estufa. Mientras que, en el tema de las bajas, tampoco se espera que haya muchas porque, en el último semestre, se fueron 10 elementos, entre préstamos y traspasos.

El único nombre que podría abandonar la institución es Ulises Rivas, quien no tiene participación con el equipo y se piensa que ya terminó su etapa con los Pumas.

De igual forma, la directiva todavía tiene que analizar las cesiones de Piero Quispe y Leo Suárez, quienes podrían servir como monedas de cambio.