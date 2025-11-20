Pachuca vs Pumas, primer duelo del Play-In

Pachuca vs Pumas, primer duelo del Play-InEl ganador se enfrentará al perdedor del Tijuana vs FC Juárez en la siguiente ronda.
Los Pumas visitan la noche de este jueves al Pachuca en el estadio Hidalgo, en el primer duelo del Play-In del Apertura 2025.
El equipo de Efraín Juárez se enfrentará a los Tuzos en un partido a matar o morir. El ganador del partido se tendrá que definir en los 90 minutos o en la tanda de penaltis. Quién lo consiga, estará avanzando al segundo encuentro y se enfrentará al perdedor del Tijuana vs FC Juárez.
¿Cuál es el contexto del partido?
Los del Pedregal se metieron de último momento a la Fase Final, por lo que intentarán seguir avanzando para poder instalarse en la Liguilla. Aunque, la misión luce bastante complicada, necesitan ganar dos juegos y en condición de visitante. Después, su "premio" sería enfrentarse al actual campeón y superlíder del futbol mexicano, el Toluca.
Los Pumas se juegan el torneo en la Bella Airosa, ante un Pachuca que llega con mucha incertidumbre tras la salida de Jaime Lozano y la llegada de Esteban Solari.
¿Cómo afecta la Fecha FIFA a los Pumas?
Además, el club universitario llega con cansancio acumulado en sus futbolistas que participaron en la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones. Es ahora o nunca. Los Universitarios y los Tuzos disputarán un partido fundamental para sus aspiraciones de colarse a la Fiesta Grande. No hay mañana para ninguno.