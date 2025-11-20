Pachuca vs Pumas, primer duelo del Play-In

Los Pumas visitan la noche de este jueves al Pachuca en el estadio Hidalgo, en el primer duelo del Play-In del Apertura 2025.

El equipo de Efraín Juárez se enfrentará a los Tuzos en un partido a matar o morir. El ganador del partido se tendrá que definir en los 90 minutos o en la tanda de penaltis. Quién lo consiga, estará avanzando al segundo encuentro y se enfrentará al perdedor del Tijuana vs FC Juárez.

¿Cuál es el contexto del partido?

Los del Pedregal se metieron de último momento a la Fase Final, por lo que intentarán seguir avanzando para poder instalarse en la Liguilla. Aunque, la misión luce bastante complicada, necesitan ganar dos juegos y en condición de visitante. Después, su "premio" sería enfrentarse al actual campeón y superlíder del futbol mexicano, el Toluca.

Los Pumas se juegan el torneo en la Bella Airosa, ante un Pachuca que llega con mucha incertidumbre tras la salida de Jaime Lozano y la llegada de Esteban Solari.

¿Cómo afecta la Fecha FIFA a los Pumas?

Además, el club universitario llega con cansancio acumulado en sus futbolistas que participaron en la Fecha FIFA con sus respectivas selecciones. Es ahora o nunca. Los Universitarios y los Tuzos disputarán un partido fundamental para sus aspiraciones de colarse a la Fiesta Grande. No hay mañana para ninguno.