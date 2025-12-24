Buscan Pumas cuarto refuerzo

Los Pumas siguen trabajando para armar un plantel más que competitivo de cara a competir en Liga MX, Copa de Campeones de la Concacaf y Leagues Cup durante 2026. Luego de anunciar oficialmente la contratación de César Garza, Juninho Vieira y Antonio Leone, la directiva auriazul está cerca de amarrar a su cuarto refuerzo. Por tal motivo, el conjunto universitario se fijó en Jordan Carrillo para sumarlo como su nueva incorporación.



