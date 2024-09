¡Triunfo sobre la hora!

Un gol de Ignacio Pussetto al 88´ le salvó la tarde a los Pumas y al técnico Gustavo Lema, en el 1-0 sobre Tijuana en el Estadio Olímpico Universitario.

Muchos cuestionamientos enfrenta el técnico Gustavo Lema justo ahora que en el horizonte se asoma el Clásico Capitalino contra América. Para su fortuna, a Pussetto lo descuidaron en un tiro de esquina y apareció solo, a segundo poste, para corregir el partido de terror de los centrodelanteros Guillermo Martínez y Rogelio Funes Mori.

No fue muy efusivo el timonel, lo que no significa que no haya sentido alivio. Pumas tuvo demasiadas oportunidades. Al minuto 3, Piero Quispe abrió el balón hacia Robert Ergas y este mandó un centro preciso a un especialista como lo es Martínez, el Memote remató justo al portero. Dos minutos después, el centrodelantero estrelló la pelota en el travesaño.

Guillermo falló otra clarísima al 53´, a centro de Ergas, con una volea un tanto descompuesta y además al 60´ su riflazo pasó cerca del poste y luego al 79´ un tiro cruzado fue bien desviado por el veterano Jesús Corona.

Lo de Rogelio Funes Mori estuvo en la misma tónica ya que al 46´, sin portero, no pudo empujar la pelota ante la barrida del central Jesús Gómez. Después, sus pases imprecisos y malas decisiones le hicieron ganarse los abucheos.

El más brillante de los Pumas fue Piero Quispe, con buenas conducciones, criterio para tirar a gol o bien abrir la pelota a Ergas, pero eso no bastó para quebrar la resistencia de los Xolos, al menos no hasta ese tiro de esquina.

Ante 12 mil 277 asistentes en el Olímpico Universitario, los Xolos inquietaron solo en tres ocasiones, primero en un riflazo de Raúl Zúñiga, bien desviado por Julio González, y después en un tiro al poste por parte de Iván Tona.

Ya al 90´+6´, Nicolás Díaz estrelló dos veces el balón en el poste, aunque en la segunda de ellas la pelota había abandonado antes la cancha.

Tijuana se estancó en 14 puntos en la clasificación, mientras que los Pumas llegaron a 16, tres arriba del América al que ya desde este partido le dedicaron algunos cánticos.