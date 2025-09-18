Pumas ganan la demanda; Alves debe indemnizar

A través del TAS, Pumas ganó el litigio que sostenía con su ex jugador, Dani Alves, y logró que se revocara la decisión de FIFA en que condenó a los universitarios a pagar una compensación económica por rescindir el contrato del brasileño.

"El Club Universidad Nacional, informa que el pasado 1 de septiembre de 2025, fue notificado el laudo arbitral emitido por el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en el marco de la disputa contractual entre el Club y el jugador Daniel Alves Da Silva. El TAS resolvió a favor del Club", se indicó a través de un boletín.

En el comunicado se explicó que el TAS revocó la decisión del 15 de mayo de 2024, emitida por la Cámara de Resolución de Disputas de la FIFA y dictó una nueva decisión en la que, aparte de confirmar la validez de la rescisión contractual con justa causa ejercida por el Club, condenó a Alves al pago de una suma mayor a la establecida por la FIFA, por concepto de indemnización por los daños y perjuicios ocasionados, aunque no se reveló la cifra.

Alves llegó a Pumas en el 2022, pero no pudo cumplir su contrato, ya que en enero del 2023 fue aprehendido por la justicia española, que lo mantuvo en la prisión Brian II, acusado de abuso sexual.

El 25 de marzo del 2024 Alves depositó una fianza de un millón de euros y abandonó la cárcel después de 14 meses.

Pumas demandó al multicampeón por incumplimiento de contrato por 5.5 millones de dólares. Sin embargo, el ex jugador del Barcelona acudió ante la FIFA y solicitó una indemnización porque indicó que el Club Universidad dio por terminado su contrato sin consultarlo.

El argumento que presentó el conjunto mexicano ante el TAS fue que Alves fue quien no cumplió con su contrato, pues no regresó de Barcelona, luego de que solicitó unos días para cumplir con algunas diligencias personales.



