Análisis de Gustavo Lerma sobre el desempeño de Pumas

De los últimos 15 puntos disponibles en el Clausura 2024, Pumas sólo ha podido sumar dos gracias a dos empates, el último fue este sábado ante Cruz Azul (0-0), pese a esta sequía de goles y de triunfos, el técnico de los Felinos, Gustavo Lema, considera que el equipo tiene la calidad para dar batalla en el Play-In.

"Estamos de ánimo impecable, pero no quiero mirar la tabla, no te voy a mentir, (pero) estamos en condiciones de pelear y estar ahí", expresó el estratega al finalizar el duelo ante La Máquina.

Lema calificó a marzo como el mes "crítico" dentro de su proceso por la falta de resultados, pero de cara a las últimas cuatro fechas del torneo "estamos con muchas ganas de borrar lo que pasó y mostrar otra imagen".

Aunque no se ganó el técnico auriazul señaló la mejora que tuvo su equipo en el duelo ante Cruz Azul un equipo que "domina", pero para Lema en CU "no fue así".

"Veníamos en una racha negativa y lo importante era no recibir goles, lo importante era no perder, me pareció que fue un partido parejo donde algún detalle podría haber inclinado la balanza para un lado o para otro", señaló Gustavo.

Lema también explicó que realizar los cambios ya en la recta final del partido se debió a una cuestión táctica y por la situación que observó del partido.

"Son decisiones, los veía bien, estábamos dominando el partido, los cambios fueron por cuestión más de frescura que de calidad individual", añadió el argentino.

Pumas tiene la posibilidad de pelear 12 puntos en este Clausura 2024, Gustavo espera que con este empate retomen el camino que tenían al inicio del torneo, aunque los rivales no lucen tan sencillos, son: Mazatlán, León, América y Querétaro.

"Queda el último mes y nos tiene que agarrar con fortaleza, seriedad y firmeza de hoy, luego hay que ganar", sentenció.