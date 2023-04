Está listo para el Tri

Ahora se siente en forma y listo para volver a ser llamado por Diego Cocca, nuevo técnico de la Selección.

"Ahora está empezando una nueva era en la Selección, y estoy con la mentalidad de sacar la mejor versión de mí, ahora que estoy activo, porque mi mentalidad es regresar a la Selección; sigo trabajando y espero pronto estar ahí", comentó el tamaulipeco.

Alan Pulido ha jugado 20 partidos con la Selección Mexicana, anotando solamente cinco goles. Fue parte del equipo nacional que fue al Mundial de Brasil 2014, aunque no jugó un solo minuto.

El atacante, surgido de Tigres, sabe que la competencia en Concacaf ha crecido muy duro, tanto en clubes como en Selección, por eso señala que no es tiempo de demeritar a nadie: "La MLS ha crecido muchísimo en este tiempo. Nos ha costado mucho jugar y ganar contra la selección de Estados Unidos o sacar un partido; por eso es importante que muchos latinos voltean a ver esta Liga, ya que es una vitrina para poder ir a Europa, ya que hay más facilidades que en México para cumplir ese sueño".

Alan Pulido reapareció en el empate a cero goles que el Sporting Kansas City consiguió ante el Philadelphia Union la semana anterior, y ahora en casa, ante el Colorado Rapids, espera tener acción. "Estoy emocionado, ansioso por poder volver a jugar en casa con mi gente. Fueron meses muy duros, de los cuales ya se ha salido. He tenido un gran apoyo de mis compañeros y el cuerpo técnico, sé que me falta un poco de ritmo, pero estoy listo para volver si el equipo me necesita".

ALEJANDRO ZENDEJAS EXPLICA SU DECISIÓN DE JUGAR CON EU

Previo al Mundial de Qatar 2022, Alejandro Zendejas, futbolista del América, se convirtió en un constante tema de conversación sobre su doble nacionalidad y la posibilidad de jugar para México o Estados Unidos. El tema comenzó a tener diversas versiones, pero la que más polémica causó fue una supuesta extorsión de Alejandro Zendejas hacia Gerardo Martino, en la que según dijo que se inclinaría por México sólo si era titular en la Copa del Mundo. "Pasaron muchas cosas, me guardé muchas cosas. Es un tema muy delicado porque se dijeron cosas que no había dicho o había hecho. Juego con Estados Unidos desde chico, me formé allá, empecé mi carrera profesional allá y esas fueron las razones por las que escogí Estados Unidos", explicó Alejandro Zendejas que ya disputó algunos duelos con el conjunto estadounidense.

MLS, MUY CERCA DE LA LIGA MX

Para Alejandro Zendejas, atacante de las Águilas del América, a nivel selecciones, "Estados Unidos está un paso adelante" que México; sin embargo, a nivel liga acepta que la Major League Soccer aún trabaja para alcanzar a la Liga MX. "Estamos muy cerca, se ha notado en la Concachampions, pero desde que estaba en la MLS a hoy ha cambiado mucho, pero estamos casi igualitos", concluyó el mexico-americano.