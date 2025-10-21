Las Águilas reciben al Puebla en el estadio Ciudad de los Deportes

La noche de este martes, las Águilas del América reciben en el estadio Ciudad de los Deportes al Puebla, como primer partido de la fecha 14, jornada doble del Apertura 2025 de la Liga MX.

Después de la derrota en el Clásico Joven contra Cruz Azul, los dirigidos por André Jardine están obligados a ganar de manera contundente para empezar a limpiar su imagen con la afición azulcrema, molesta por las derrotas en dos de los tres clásicos de este semestre.

Contexto general