Puebla remonta y vence a Xolos

La Franja del Puebla despertó. Pese a que los dirigidos por Hernán Cristante llegaron sin esperanzas al Estadio Cuauhtémoc, se las ingeniaron para resucitar desde lo más profundo de la tabla: contra todo pronóstico, derrotaron (4-3) a los Xolos de Tijuana. Una victoria que se dio hasta los últimos minutos del partido.

Pese a que, en un inicio, La Franja falló un penal que dejó entrever la realidad del plantel, la escuadra poblana se las ingenió para dar un sorpresivo golpe.

Corría el minuto 51 del compromiso cuando Kevin Castañeda cobró la pena máxima. Definió desde los once pasos y abrió el marcador en favor de los Xolos, quienes estallaron en un efusivo festejo; incluido Gilberto Mora, en su regreso al país después de caer con la Selección Mexicana en el Mundial Sub-20.

A partir de ese momento, se desató una lluvia de goles por parte de ambas escuadras. Ocho minutos después de anotar el penal, Castañeda firmó un doblete dentro del área.

Sin embargo, Puebla respondió con un gol de Ricardo Marín; seguido de un tanto de Álvaro de la Rosa.

Los Xolos no cedieron, por lo que le propinaron una anotación más a La Franja, obra de Mourad Daoudi.

Al final, quien terminó por definir el resultado del partido fue Carlos Baltazar: firmó un doblete que, en el 90’+4’, permitió que La Franja de Puebla consiguiera su segunda victoria en el Apertura 2025.

En la próxima fecha del torneo, los dirigidos por Hernán Cristante visitarán a las Águilas del América en el estadio Ciudad de los Deportes; mientras que los Xolos de Tijuana buscarán dejar atrás este revés ante los Diablos Rojos de Toluca.



