El día que Emilio Azcárraga le gritó a Miguel Herrera

La primera junta como técnico del América es algo que Miguel Herrera nunca olvidará. Desde el primer momento entendió la exigencia que se vive en el cuadro de las Águilas.

"El Piojo", campeón con los azulcrema en sus dos etapas, recibió un contundente mensaje por parte de Emilio Azcárraga Jean, propietario del Club América, en su reunión interna tras llegar al banquillo.

¿Qué mensaje recibió Miguel Herrera de Azcárraga?

En entrevista para Atypical Te Ve, el polémico estratega recordó esa primera advertencia del líder americanista, quien le pidió ganar a como diera lugar. "La primera vez que me llevan a la oficina, en la casa de Emilio (Azcárraga), yo voy bien, mis equipos jugaban bien, llega él, estaba (Ricardo) Peláez, estaba Yon de Luisa, Santiago Baños que era mi auxiliar, Mauricio Culebro", recuerda "El Piojo".

"Emilio comienza a hablar, la percepción. Cuando me da la palabra yo digo 'quiero un equipo que juegue bien', no terminé en decir que juegue bien cuando pega en la mesa y dice 'no quiero que jueguen bien, güey, quiero que ganen, cabrón", reveló Herrera.

Detalles de la primera junta de Miguel Herrera en el América

El también extécnico de la Selección Mexicana también recordó que eso fue lo último que dijo antes de levantarse de la reunión y dar por terminada la junta de la cúpula americanista. "Este equipo ya jugó muy bien muchas veces, un tipo jugó muy bien y ¿sabes qué ganó? Dinero porque no me ganó nada. Se acabó la junta", le dijo Azcárraga Jean.

Yon de Luisa, expresidente de las Águilas del América, sólo preguntó si le había quedado claro.