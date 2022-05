Primer capítulo

El Bicampeonato es una buena oportunidad para seguir haciendo historia en el club, que es algo muy escaso en el club, que es muy escéptico para el que es campeón poder hacerlo en el segundo torneo, y para nosotros es ahora una linda oportunidad". CAMILO VARGAS, JUGADOR DEL ATLAS

Hace menos de medio año el cuadro del Atlas se presentaba como una institución que arrastraba 70 años sin alzar un campeonato y superando en diferentes torneos la posibilidad de descender, situación que golpeaba a su fiel afición, que soportaba estoica las burlas de los adversarios. Hoy en día la realidad de los Zorros es sustancialmente distinta, pues están por enfrentar la serie directa por el bicampeonato, una historia que los Rojinegros esperan escribir a costa de un histórico Pachuca que, en contraparte, buscará bordar su séptima estrella en el pecho.

Luego de eliminar a Chivas y Tigres, en cuartos y semifinales, respectivamente, los Zorros llegan fortalecidos a la final del futbol mexicano para encarar un destino que los aleja por 180 minutos de unirse a Pumas y León como los únicos bicampeones en torneos cortos, y así sumar su tercer título de liga.

Los Zorros clasificaron en tercer lugar general, un monarca que no padeció de la llamada "campeonitis" y que partido a partido fue encontrando su mejor versión, inercia que los llevó a acceder a la Liguilla, donde no han perdido en condición de locales, pese a ello, los tapatíos no se confían ante el rival en turno y, a falta de un historial entre estos dos clubes en finales, la memoria descansa en la última vez que se enfrentaron: victoria 0-1 de los Tuzos como visitantes en la jornada 8.

Los hidalguenses clasificaron a esta llave tras dejar en el camino a San Luis y América y que, de inicio a fin del torneo regular, se consolidaron como el mejor equipo de la Liga (mejor ofensiva, mejor defensiva y líder general). Si bien la final entre hidalguenses y jaliscienses es inédita, en la memoria del Pachuca se conserva la semifinal del Invierno del 99, cuando echó al Atlas para luego coronarse campeón de ese certamen.

Los dirigidos por Jorge Almada quieren alcanzar su séptimo título, con el que igualarían a Pumas y Tigres con esa cantidad de trofeos ligueros. La última vez que esta institución alcanzó la gloria fue de la mano del estratega argentino Diego Alonso, cuando se impuso al Monterrey por el título del Clausura 2016.

A DAR EL PRIMER GOLPE

Julio Furch tiene muy claro que Atlas muestra una versión distinta cuando tiene el marcador a favor. Y este jueves ante Pachuca en el partido de Ida en el Estadio Jalisco la consigna del delantero será dar el primer golpe, tal como lo hicieron ante las Chivas y después con los Tigres.

"En una Final puede pasar cualquier cosa, nos ha tocado en esta Liguilla de las dos maneras (cerrar de local y visitante) y arrancamos muy bien en ambas, y esa es la idea, hay que empezar ganando como lo hicimos ante Chivas y Tigres, creo que lo podemos hacer, aprovechar esos momentos con nuestra gente, es una ventaja empezar ganando".