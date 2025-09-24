Tigres busca la victoria en casa al recibir a Atlas

La noche de este miércoles, el Estadio Universitario será testigo de un choque con tintes decisivos entre Tigres y Atlas. Los regiomontanos llegan con la presión de recuperar terreno tras una serie de resultados irregulares, mientras que los rojinegros buscan consolidar su repunte y meterse de lleno en la pelea por puestos de clasificación.

El equipo de Guido Pizarro se presentará ante su afición luego de empatar en condición de visitante ante Pumas.

Por su parte, Atlas llegará a tierras regias tras también empatar ante Mazatlán, un resultado que los colocó en la parte baja de la clasificación.