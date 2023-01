Misión: ganar títulos

En su presentación de manera oficial con las Chivas Rayadas, Víctor "Pocho" Guzmán, quien llega al Rebaño procedente del campeón Pachuca, no dudó en asumir el desafío de ser un jugador determinante para conquistar los campeonatos que le toque disputar con el Guadalajara, equipo que levantó el título por última vez en el Clausura 2017.

"Vengo de ganar títulos, es lo máximo. Aquí se viene a ganar títulos, y si no es así, no somos jugadores para esta institución. Es algo sencillo, para eso se me trajo el director deportivo, para levantar campeonatos, y no hay otra cosa como eso", dijo Guzmán en su presentación oficial como jugador de las Chivas.

El ´Pocho´ Guzmán, quien fue presentado junto a Daniel Ríos por el presidente rojiblanco, Amaury Vergara y el director deportivo Fernando Hierro, asegura no sentirse presionado por las altas expectativas generadas al volver a las Chivas, luego de aquel fichaje frustrado en el Clausura 2020.

"Pienso que es algo que me he ganado, nadie me lo regaló, es porque estoy haciendo bien las cosas; en su momento las hice muy bien, no es que sea una presión, juego con el corazón, trato de dar lo mejor de mí, pero sobre las expectativas me las he ganado cada fin de semana. El cómo me recibió la afición no me esperaba que fuera así, estoy agradecido y contento por estar de nuevo en casa", aseguró.

CON OLFATO GOLEADOR

Por su parte, el delantero Daniel Ríos aseguró que buscará aportar a la causa del Rebaño con goles para justificar su regreso a Chivas, donde se formó como futbolista.

"El objetivo es ayudar al equipo con goles, en cada partido sacar los tres puntos; me tocó estar con Omar (Bravo), un referente que portaba el 9 con orgullo. Sé lo que representa usar este número y así lo haré en cada juego", aseguró Ríos.

"Como refuerzo de delantero cada uno tenemos características, puedo jugar de poste y que puede salir jugando, apoyo al vestidor, trataré de poner todo de mi parte".