Así se vive el Clásico Joven en Cruz Azul

En La Noria se respiró ambiente de Clásico. A un día del duelo ante América, Nacho Rivero dejó claro que el encuentro más esperado del torneo regular tiene un peso especial por lo que representa para la institución. "Es un partido sumamente importante para lo que es la historia de nuestro club. Afrontarlo como se merece".

Antes de las palabras del uruguayo, el grupo de animación "La Sangre Azul" visitó a los jugadores para alentarlos rumbo al Clásico Joven. Con cánticos, tambores y bengalas en azul y blanco, los aficionados encendieron el ánimo del plantel, que respondió con sonrisas y aplausos durante el entrenamiento.

El capitán no quiso opinar sobre las bajas del América, dejando claro que Cruz Azul solo piensa en sí mismo. "No sé si pensaría tanto en lo que son ellos. Vamos a estar de local con nuestra gente. Trabajar el partido sin importar si el rival tiene una lesión o dos. Eso ya es tema de ellos", comentó con firmeza.

En cuanto a si considera este el clásico más importante del fútbol mexicano, Rivero fue mesurado. "No puedo decir eso yo. Hay muchos partidos importantes. Cada partido tiene relevancia por lo que significa la historia. Que sea un espectáculo, que la gente disfrute, de eso se trata también", enfatizó el capitán cementero.

Sobre la posibilidad de tomarlo como revancha, el uruguayo fue tajante. "No sé si sea de revancha, porque eso capaz que queda más para lo externo. En lo personal uno lo vive tranquilo. Afrontarlo de la mejor manera, pensando dónde podemos sacar ventaja".

Para Rivero, el Clásico Joven se gana con concentración. "Es un partido de mucha fineza, de mucho detalle, de mucho enfoque, de estar en el momento. De ser eficaz también. De muchas cosas que se hablan día con día", explicó el uruguayo, quien quiere mantener la buena racha celeste como local.