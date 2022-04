Preferiría 'Chicharito' retirarse que decir no al Tri

El delantero Javier Hernández aseguró que si no quisiera estar en la Selección Mexicana ya se hubiera retirado.

"En el tema de la Selección, yo como jugador elegible trataré de hacerlo de la mejor manera en mi club, la mejor manera en mi institución como me lo enseñó mi padre, mi abuelo, 'mira hijo, si un día quieres llegar a la Selección tienes que ser uno de los mejores jugadores de tu país en el equipo que estés'.

"Yo lo seguiré haciendo de la mejor manera, a seguir trabajando, voy a seguir haciéndolo todo, porque mi cabeza está 100 por ciento en este proyecto (Galaxy) y obviamente algún día llega un llamado pues bienvenido sea. Como siempre lo he dicho, si yo no quisiera estar en la Selección ya me hubiera retirado", declaró.

Hernández respondió así luego de que el entrenador de la Selección, Gerardo Martino, dejara claro que no cuenta con él.

"Javier Hernández no está porque el entrenador en turno no lo ha elegido en los últimos 2, 3 años, quiero decir que no hay nada que tenga que compartir con los medios, lo que sucede dentro del ámbito de la Selección Nacional se resuelve dentro de la Selección Nacional", afirmó tajante cuando se le preguntó la razón de la ausencia del atacante.

"Chicharito" suma seis goles en el inicio de temporada de la MLS.