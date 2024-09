Julio González de Pumas: Sueño Mundial 2026 y Competencia en Selección

Julio González, portero de Pumas, admitió que le dolió quedar fuera de la primera convocatoria de Javier Aguirre en la Selección Nacional, pero dijo que este golpe le sirvió para entender que debe pelear todos los días para ganarse el llamado.

"Claro que me hubiera gustado estar, pero me motivó porque sé que si quiero estar en la convocatoria, tengo que ser el mejor portero mexicano, y en su momento, si me dolió no estar en la primera convocatoria, pero también me motivó a seguir mejorando para estar en las siguientes", explicó en conferencia de prensa.

González reveló que su sueño es llegar al Mundial del 2026 y trabajará con Pumas para llenarle el ojo al "Vasco" Aguirre.

Reconoció que la lucha por uno de los puestos está muy cerrada porque hay varios porteros con mucha calidad como Luis Ángel Malagón, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa.

"Hay una competencia abierta por la portería en la Selección, y la realidad es que ya mostré mis credenciales en Copa América aunque en lo grupal no dimos el resultado que todos esperábamos, traté de hacer mi mejor trabajo y espero seguir teniendo más oportunidades, pero para eso debo de andar muy bien en mi club, Pumas debe estar en los primeros lugares y yo tratar de seguir con esta regularidad para que me ayude a conseguir llamados, la verdad estoy muy ilusionado con el presente, y sólo las buenas actuaciones con mi equipo me pueden regresar a la Selección", apuntó.

Por otra parte, el arquero comentó que el duelo del domingo ante Tijuana es vital para los universitarios porque les permitiría escalar posiciones para aspirar a Liguilla directa.

"No sólo queremos pelear, sino también ganar y poner a Pumas donde puede estar peleando por los títulos, hay que reafirmar el triunfo del martes frente a Xolos y posicionarnos de mejor manera", abundó.

González también espera que mejore la entrada en el Estadio Olímpico Universitario para éste domingo, cuando se vuelva a un horario habitual.

"Para que nuestra gente se ilusione hay que ganar partidos, espero que el domingo, que la afición está más habituada al horario, podamos tener mayor presencia y que se vayan con la sensación de ver al equipo que quieren, un cuadro aguerrido que lucha", sentenció.