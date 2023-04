Conquistar la 14, lo único que vale

El actual América representa bien al americanismo, mas no trascenderá si no gana títulos, a juicio del icónico azulcrema Daniel "El Ruso" Brailovsky.

"Pero en el América si no lo coronas con la Copa, si no levantas el trofeo, si no terminas saliendo campeón de poco vale porque sí podrás llegar a quedar en el recuerdo, pero de poco vale porque el americanista quiere el título", dijo "El Ruso" Brailovsky a CANCHA.

Son las Águilas con más triunfos consecutivos en la historia del club, las que tuvieron una comunión con su afición el torneo pasado, las más goleadoras del actual, capaces de pegarle al líder Monterrey, las que tienen en Henry Martín al virtual campeón de goleo y que ilusionan con la 14.

"Entendemos que todo eso es maravilloso mientras se esté jugando, pero si a fin de torneo no levantaste el título, de nada sirvió.

"Que está representado el americanismo en el equipo del ´Tano´, no tengo ninguna duda, porque la propuesta que tiene el ´Tano´ junto con el cuerpo técnico y los jugadores es ´atacamos, ofendemos y tratamos de jugar bien al futbol para generar la mayor cantidad de situaciones de goles´, eso no quita que yo siga pensando que si no hay título, poco se ha hecho, y así lo deben pensar ellos mismos allá adentro y también lo debe pensar el público en general", comentó.

A final de cuentas, Brailovsky está en el corazón de los azulcremas porque además de que formó parte de uno de los planteles que mejor representó al americanismo, también conquistó tres campeonatos de Liga.

"Y los equipos quedan marcados, al fin y al cabo, por lo menos en América, por los títulos conseguidos.

"Si está hoy por hoy (el equipo dirigido por el ´Tano´), como para pelearlo, por supuesto que sí, tiene todo para pelear por el título", expresó.