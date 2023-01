Peleará Michell Rodríguez por chance en Rayados

"Sé dónde estoy parado, sé el club en el que estoy parado y sé que hay una calidad impresionante aquí y si estoy aquí peleando y todo es porque tengo las condiciones al igual que el resto de mis compañeros que formamos el equipo de Raya2 , que muchos han sido también tomados en cuenta y para mí motivarme y estar tranquilos con mi trabajo del día día", respondió.

"Sé que tarde o temprano la oportunidad va a llegar, como me lo han dado y he sabido aprovechar los pocos o muchos minutos que me han dado, pero lo importante siempre estar preparado y fuerte mentalmente para cuando nos toque".