Antonio Mohamed insultó a David Faitelson

Además del bicampeonato del Toluca, algo que ha acaparado la final del Apertura 2025 es la "pelea" entre David Faitelson y Antonio "Turco" Mohamed, director técnico del cuadro "escarlata", quienes son tema de interés en redes sociales.

Desde hace unas horas se dio a conocer un enfrentamiento entre el estratega argentino y el comentarista de "TUDN", quien denunció amenazas por parte del "Turco" cuando se encontraron en una parte del Nemesio Diez.

¿Qué ocurrió entre David Faitelson y Antonio Mohamed?

Antes del arranque de la gran final del futbol mexicano, Faitelson publicó en sus redes que la decisión de Mohamed de mandar al banquillo a Hugo González para poner de titular a Luis García, diciendo que era una forma de "exhibir" al portero tras su error en el juego de ida.

Una vez finalizado el encuentro, el equipo de "TUDN" tuvo la oportunidad de entrevistar a los futbolistas del Toluca y cuando llegó el turno de tener en sus micrófonos al "Turco" Mohamed, el técnico aprovechó para mandarle un fuerte mensaje al comunicador mexicano.

Detalles del enfrentamiento entre Faitelson y Mohamed

"Con Faitelson, estuvo muy desubicado, es una mierda", esto debido a lo expresado por el ex de "TV Azteca" respecto al cambio de arqueros. "Que baje y venga a decirme acá, a ver si tiene huevos", finalizó el entrenador, quien entregó el micrófono y se fue de la entrevista lanzando un "a chingar a su madre" a la lejanía.