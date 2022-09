Pelea Atlas el Campeones Cup

Mikel Arriola, presidente de la Liga MX, reconoció en entrevista con CANCHA que duelen las derrotas ante la MLS pero confía en que los Zorros conquisten la Campeones Cup en el Yankee Stadium.

"Hay rivalidad, sí duele mucho perder, en el All-Star estuvimos encima todo el primer tiempo y no la metimos, luego tuvimos un penalti que nos obligó a echar todo al final pero no se pudo, pero se va a poder seguramente".

Ya son 2 años en los que la Liga MX ha sucumbido ante la MLS.

El 10 de agosto, en el All-Star Game disputado en Minnesota, el representativo de la Major League Soccer derrotó 2-1 a lo mejor de la Liga MX, un equipo que llevaba varios jugadores del bicampeón Atlas y su DT, Diego Cocca.

Un día antes, los de la MLS también ganaron el Skills Challenge frente a los mexicanos.

Esta victoria se sumó al triunfo que la Major League Soccer obtuvo en 2021 también en el Juego de las Estrellas, cuando superó 3-1 en penaltis, tras el 1-1 en tiempo regular, a lo mejor de la Liga MX, que en ese entonces llevaba mayoría del campeón Cruz Azul incluido su DT Juan Reynoso.

"Es un partido en el Yankee Stadium: Atlas vs. New York. No vemos a los campeones en su mejor momento, son como fotografías posteriores, eso le da complejidad", agregó Arriola sobre este reto.