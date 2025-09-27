Tigres Femenil aplasta a León con histórica goleada

Tigres Femenil es más líder que nunca, goleó 9-0 a León con Jennifer Hermoso como figura y sigue en la cima de la clasificación general.

El equipo de Pedro Martínez Losa apaleó a las del Bajío con un "póker" de Hermoso, un doblete de Jhennifer Cordinali y tantos de Diana Ordoñez, Aaliyah Farmer y Natalia Colín.

Las esmeraldas no pusieron resistencia y, pese a que venían de dos victorias consecutivas, las Amazonas demostraron por qué son líderes del torneo, con contundencia y solidez.

Al minuto 17 Diana Ordoñez abrió la cuenta con un cabezazo a contrapióe de la arquera, tras un centro de Anika Rodríguez, luego en prácticamente una calca, Cordinali remató de cabeza un centro de Bárbara Olivieri para extender la ventaja.

El show de Hermoso empezó al 28', tras cobrar suave un penal cometido por Ruth Bravo, después, Farmer apareció en el área tras un tiro libre para definir el cuarto tanto a diez minutos de terminar el primer tiempo.

Para el complemento, Jenni selló su doblete con un zurdazo en el área al minuto 58 y macó el hat-trick con un disparo de media distancia al 69', luego de un desvío de la defensa esmeralda.

El cierre fue de pesadilla para la visita, pues Cordinali firmó su doblete con un derechazo a primer poste, Natalia Colin puso el octavo en la pizarra gracias a un disparo de larga distancia mal atacado por la arquera Natalia Acuña y Hermoso cerró su noche perfecta con una definición de parte interna al 88' para sellar su "póker" de goles.

Así, Tigres igualó sus mayores goleadas (9-0 ante León en el AP17 y Santos en CL23), sigue líder y sigue encaminado a Liguilla.