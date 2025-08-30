Jornada 7 del Apertura 2025: Duelos destacados y horarios

Jornada 7 del Apertura 2025: Duelos destacados y horariosDescubre los horarios y transmisiones de los partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025 de la Liga MX. Vive la emoción de los enfrentamientos más esperados.
Este sábado continúa la actividad de la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con cuatro partidos atractivos, donde destaca el cruce entre Chivas y Cruz Azul.
Afortunadamente para la afición, dos de esos cuatro partidos serán transmitidos por televisión abierta. En medio del escándalo entre América y el alcalde de la Benito Juárez tras determinar que el juego contra Pachuca se jugará a puertas a cerradas, les presentamos los detalles para que sepan a qué hora y dónde ver en vivo los partidos de este sábado.
León y Querétaro disputarán el primer partido del día en el estadio León como antesala del duelo con gran rivalidad entre Santos Laguna y Tigres en el estadio TSM.
El partido más atractivo se jugará en el estadio Akron entre Chivas y Cruz Azul. En un duelo de realidades distintas, el Guadalajara busca una victoria que los meta en zona de clasificación vía play-in, mientras la Máquina aspira al segundo puesto de la tabla de posiciones.
Finalmente, en el duelo del morbo político, América recibe al Pachuca en el estadio Ciudad de los Deportes.
¿CUÁNDO Y DÓNDE VER EN VIVO LA JORNADA 7 DEL APERTURA 2025?
León vs Querétaro
Hora: 17:00 horas
Transmisión: Tubi
Santos Laguna vs Tigres
Hora: 19:00 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Chivas vs Cruz Azul
Hora: 19:07 horas
Transmisión: Amazon
América vs Pachuca
Hora: 21:05 horas
Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX