Querétaro y Atlas se enfrentan en el Apertura 2025

Querétaro y Atlas se miden la tarde de este domingo en un duelo correspondiente a la jornada 5 del Apertura 2025 , el estadio Corregidora será el recinto que albergué este partido con el que arranca la fecha dominguera de la Liga MX.

Los Gallos son el único equipo que no ha sumado puntos en lo que va del Apertura 2025, por lo que arriban con la esperanza de encontrar sus primeras unidades del torneo. Además, el equipo queretano está en la última posición de la clasificación.

En su partido pasado, Querétaro visitó el estadio Ciudad de los Deportes, donde cayeron por la mínima frente las Águilas del América.

Los Zorros disputan su primer duelo tras la salida de Gonzalo Pineda, por lo que buscan arrancar esta nueva etapa con una victoria para dejar atrás la partida de su director técnico.

Atlas se ubica en la decimoquinta plaza de la clasificación con cuatro puntos, por lo que una victoria podría llevarlos un par de peldaños más arriba.