Cruz Azul apunta al liderato en la jornada 8 del Apertura 2025

Cruz Azul llega a la jornada 8 del Apertura 2025 con la mira puesta en el liderato. Nicolás Larcamón sabe que enfrentar a Pachuca será clave no solo para mantener el paso ganador, sino también para confirmar a su equipo como un protagonista del torneo junto con América. Buscan su sexto triunfo consecutivo y eso ilusiona a los jugadores de La Máquina.

El técnico argentino fue claro al señalar que la meta es terminar entre los primeros puestos de la fase regular. La localía en Liguilla, dijo, puede marcar diferencia en los momentos decisivos y por ello Cruz Azul trabaja semana a semana con la ambición de pelear por la cima.

"Siempre es importante, pues sería lo mismo de seguir apuntando y siendo de los mejores equipos de la fase regular... Tener la mejor clasificación supone mejores condiciones para el desarrollo de esa fase de matamata, así que ambicionamos, sobre todo, seguir evolucionando en el rendimiento y lograr estar en los puestos más altos siempre va a ser un anhelo para nosotros", aseguró Larcamón en conferencia de prensa.

El partido ante Pachuca representa más que tres puntos. Larcamón reconoció que un triunfo dará confianza para los compromisos que vienen en casa contra FC Juárez y Querétaro, choques que serán fundamentales para mantenerse en lo más alto de la tabla.

"Mañana nos queda un entrenamiento importante antes de saltar el sábado a la cancha y sabiendo que es un partido, como les decía a los chicos, muy importante para nosotros porque atrás de este se vienen dos localías, queremos ganar este partido para él ganar un sexto de triunfo consecutivo y a partir de ahí llegar a dos partidos en condición de local que sabemos lo fuerte que estamos en esa condición para seguir construyendo la fase regular que queremos construir", indicó.

El entrenador también habló de los aspectos que tuvieron que mejorar en la defensiva, especialmente en jugadas a balón parado. "Quizás el más notorio puede ser la pelota parada en contra, que es un aspecto que obviamente nos viene siendo una dificultad, pero el grupo está muy comprometido en ajustarla y mejorarla", explicó.

Al mismo tiempo, Larcamón destacó que no solo se enfoca en corregir errores, sino en reforzar lo que el equipo hace bien. Para él, la mejor versión colectiva surge cuando se consolidan los aciertos y se complementan con ajustes puntuales.

La reciente Fecha FIFA le permitió trabajar con la base del plantel y afinar detalles, a pesar de no contar con jugadores como Erick Lira, Charly Rodríguez, Jorge Sánchez, Jesús Orozco y Kevin Mier. El técnico valoró que el grupo respondió con intensidad y aprovechó al máximo los entrenamientos.