Chivas busca la victoria ante el campeón Toluca

Las Chivas van por su tercer examen en fila con la obligación de sumar.

Tras vencer 2-1 al América y empatar 0-0 con los Tigres, el Rebaño, con apenas 8 puntos en el Apertura 2025, recibe a los campeones Diablos Rojos del Toluca, con Alexis Vega incluido, en la Jornada 9.

La escuadra de Gabriel Milito deberá aprovechar los 2 partidos consecutivos en el Estadio AKRON, ya que, tras medirse a los escarlatas, enfrentará el martes al Necaxa de Fernando Gago.

En el AKRON, los Diablos han sufrido un calvario: de 18 enfrentamientos de Liga MX, solamente han conseguido 2 victorias, ambas por 2-1, en el Apertura 2012 -Cuartos de Final- y Clausura 2023.

El Guadalajara ha logrado hacer pesar su localía frente al Toluca, con 6 victorias, además de registrar 10 empates, desde el Apertura 2010.

Una nueva victoria ante Toluca podría ser el parteaguas que necesita el Rebaño, pues, aunque no aseguraría meterse entre los 10 primeros, le daría la tranquilidad necesaria para enfrentar a la parte baja de la tabla: los Rayos y el Puebla (como visitante), sus siguientes rivales.

Ante los Diablos, las Chivas mantienen una racha activa de 3 juegos sin conocer la derrota, con par de triunfos y un empate.

"Tenemos que seguir por esta línea, guardar bien el cero atrás y aprovechar las oportunidades adelante. Se vienen partidos importantes, hay que mejorar en la semana para hacerlo mejor el próximo partido", comentó Miguel Tapias a Radiorama, tras el empate 0-0 con Tigres.

Para esta noche, Chivas tendrá varias ausencias, ya que Hugo Camberos y Yael Padilla están con el Tri Sub 20, Roberto Alvarado se recupera de un esguince en el tobillo derecho, mientras Erick Gutiérrez, Alan Mozo y Daniel Aguirre siguen lesionados.

Quien reaparece en la convocatoria es Alan Pulido, quien será alternativa en el ataque para Milito, junto a Javier Hernández, Teun Wilke, Cade Cowell y Armando "Hormiga" González, goleador del Rebaño con 4 tantos.

Para hoy

Apertura 2025 / J9

Chivas vs. Toluca

19:07 horas

TV: Amazon Prime Video