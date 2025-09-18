Chivas y Tigres igualan sin goles en el estadio Akron

Guadalajara dejó ir vivo a los Tigres. Sí, las Chivas que eran víctimas de los "poderosos" felinos del norte, los tuvieron en sus manos, pero el penalti que tuvieron a favor fue detenido por Nahuel Guzmán para al final terminar con un empate sin goles.

En el juego, que tuvo un primer tiempo infame y un segundo movido, Guadalajara mereció ganar, la entrada de Armando "La Hormiga" González cambió la cara del Rebaño al que solo le faltó el gol, ante unos Tigres que quieren ser el equipo de antes, pero no pueden. Parece que ya se les olvidó sus tiempos de gloria.

No valió la pena esperar casi dos horas para ver el primer tiempo del encuentro, su inicio se postergó por la tormenta que cayó y por momentos inundó el estadio Akron. Pero al final se pudo jugar en una cancha en buenas condiciones.

Es verdad, Tigres se hizo del balón, no dejó que Chivas se hiciera presente, pero eso quedó para la anécdota. Nulo juego ofensivo. Ambos equipos no registraron un disparo a portería en los primeros 45 minutos.

Pero en el segundo las Chivas se soltaron el pelo. Armando González entró y revolucionó al Rebaño Sagrado. Provocó un mano a mano en el que Nahuel Guzmán ganó. Enseguida mandó el balón al larguero con un potente disparo y minutos después un penalti por mano de Javier Aquino.

Pero ahí vino la falla, Efraín Álvarez lo falló al mandarlo a media altura, justo a donde el "Patón" se lanzó.

Tigres, fuera de dos disparos de fuera del área de Ángel Correa, bien atajados por Raúl "Tala" Rangel, no existía en la segunda parte.

Gabriel Milito, técnico del Rebaño vio la opción para reforzar al ataque, Javier Hernández entró al campo, pero como si fuera un embrujo, Chivas dejó de llegar.

La buena noticia para el Guadalajara es que en su camino sinuoso, el de sus enfrentamientos ante equipos protagonistas, sale por el momento con saldo a favor, suma puntos y sus esperanzas de buscar Play In, siguen vivas. Tiene ocho unidades, pero aún resta liga.

Y Tigres sigue siendo un equipo opaco que suma, pero no avanza. Arribó a quince puntos, pero deja muchas dudas para su futuro inmediato.