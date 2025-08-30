América y Pachuca se enfrentan en la Jornada 7 del Apertura 2025

América recibe esta noche a los Tuzos del Pachuca, en el estadio Ciudad de los Deportes, en actividad de la Jornada 7 del torneo Apertura 2025.

Lamentablemente, las Águilas no podrán contar con el apoyo de su afición, luego de que la alcaldía Benito Juárez decidiera cerrar el inmueble para esta noche.

Otro golpe para los aficionados azulcrema, previo a un América vs Pachuca, tal y como ya sucedió en los torneos Apertura 2024 y Clausura 2025, en los que no pudieron ver de cerca a su equipo frente a los hidalguenses.

Mudanza de emergencia

Luego de que el alcalde de la Benito Juárez, Luis Alberto Mendoza, decidiera clausurar el estadio Ciudad de los Deportes y la Plaza México, en noviembre de 2024, América tuvo que mover su partido frente a Pachuca al estadio Cuauhtémoc.

Las Águilas se impusieron 2-1 a los Tuzos en la casa de La Franja, aunque afortunadamente para la causa capitalina, recibieron buena respuesta por parte de la fanaticada poblana.

Un América vs Pachuca sin transmisión

Para el Clausura 2025, Pachuca recibió al América en actividad de la Jornada 14; sin embargo, el encuentro únicamente lo vieron los asistentes al estadio Hidalgo.

Debido a los temas legales que sostenían los Tuzos con Fox Sports, el encuentro no pudo ser transmitido en ninguna cadena ni en redes sociales.