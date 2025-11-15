América busca recuperar el ritmo ante LA Galaxy en la MLS

Con el parón de selecciones llevándose a cabo, los clubes buscan mantener el ritmo, por lo que América enfrenta este día al LA Galaxy de la MLS, en un duelo que luce muy llamativo en suelo angelino.

A pesar de llegar al duelo en condición de visitantes, las Águilas suelen ser bienvenidos por miles de aficionados azulcremas que residen en Estados Unidos, y más cuando van de visita a Los Ángeles, donde la comunidad latina y mexicana es extensa.

¿Cuál es la situación actual de América?

André Jardine llega a este duelo con un gran número de bajas, la gran mayoría son seleccionados mexicanos, otros uruguayos y el resto están sin posibilidades de jugar por las lesiones que padecen.

América sufrió una dura derrota frente Toluca (2-0) en el último juego del Apertura 2025. Ese descalabro más el resto de resultados, llevaron a los azulcremas a colocarse terceros de la clasificación, cuando tenían la oportunidad de ser líderes.

¿Cómo se presenta el LA Galaxy?

El presente del LA Galaxy es bastante preocupante, ya que suelen ser protagonistas de la MLS, pero en esta ocasión quedaron fuera de los playoffs al ser penúltimos de la Conferencia Oeste y el juego frente el equipo mexicano será meramente para cerrar su participación en el 2025.

Su último juego de temporada regular fue el 18 de octubre frente al Minnesota United, equipo al que vencieron 2-1.

¿A qué hora ver en vivo América vs LA Galaxy?

· Día: Sábado 15 de noviembre

· Horario: 20:30 horas

· Canales: TUDN y VIX