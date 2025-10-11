América vs Chivas, en un clásico amistoso

Con la intención de no perder el ritmo por el parón de la Fecha FIFA y, desde luego, llevar algunos dólares a sus arcas, América y Chivas disputarán un encuentro amistoso esta noche.

El Clásico de México entre Águilas y Guadalajara se llevará a cabo en el State Farm Stadium, en Phoenix, Arizona. Recinto que funge como casa de los Cardinals de la NFL.

Azulcremas y Rojiblancos vuelven a verse las caras, luego del pasado Clásico en el torneo Apertura 2025, en el estadio Ciudad de los Deportes, en el que ganó (2-1) el Rebaño.

El América llega a este compromiso, luego de vencer 3-0 a Santos Laguna, mientras que las Chivas hicieron lo propio (2-1) ante los Pumas, en Ciudad Universitaria.

Para este enfrentamiento, ambos equipos tendrán ausencias importantes, ya sea por lesión o por convocatorias con sus respectivas selecciones; las Águilas se ven más afectadas con esta situación.

En el torneo Apertura 2025 de la Liga MX, América marcha como segundo lugar con 27 puntos, mientras que las Chivas se encuentran en la novena posición con 17 unidades.

Fecha: Sábado 11 de octubre.

Horario: 21:05.