Allan Saint-Maximin es baja en el América para la ida ante Monterrey

Casi a 24 horas del comienzo del partido de ida por los cuartos de final del torneo Apertura 2025 entre Rayados de Monterrey y el América, el equipo dirigido por André Jardine sufrió una baja sensible. Allan Saint-Maximin, el atacante francés, se perderá el duelo en el Gigante de Acero.

Saint-Maximin ni siquiera realizó el viaje a la ciudad de Monterrey, donde se llevará a cabo el partido de ida, por un cuadro de fiebre.

¿Cuál es la razón de la baja de Saint-Maximin?

León Lecanda, reportero de ESPN, publicó en redes sociales que "Allan Saint-Maximin es baja para la ida de Cuartos de Final ante Rayados por un fuerte cuadro de gripe y fiebre, que le impidieron al delantero francés salir de la cama y viajar hoy con el equipo a Monterrey".

¿Cómo afecta esta baja al América?

Esos dichos son respaldados con las publicaciones del América en X, antes Twitter, donde se ve que el francés no fue parte de la delegación azulcrema que viajó a la Sultana del Norte para el primer episodio de los cuartos de final contra la Pandilla.