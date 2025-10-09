Triunfo contundente de Panthers Rojas

Las Panthers Rojas rugieron de manera contundente sobre el diamante al obtener importante victoria de pizarra de 17-10 para de esta manera continuar siendo protagonistas en la actual temporada regular de la Liga de Campeones de Softbol.

Por espacio de siete entradas completas el bateo fue de suma importancia al fabricar tres oportunos racimos que las condujeron en salir bien libradas del terreno de juego

El primer zarpazo de las Panthers Rojas fue en la primera entrada para fabricar certero madruguete de cuatro carreras y de esta manera mantener la distancia en la mayor parte del duelo, posteriormente en la cuarto y quinto inning le encontraron con facilidad los lanzamientos a Mayra Coronado para agregar ocho anotaciones.

Las mejores bateadoras fueron, Sofía Ortiz y Kendra González ambas de 4-3, Gerald Medina, Isis Herrera y Dana Gutiérrez pegaron de 4-2, respectivamente, para ayudar a la pitcher Sandra Rodríguez en apuntarse la victoria.



