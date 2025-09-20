Pachuca busca romper racha ante Querétaro

Pachuca recibirá a Querétaro en el duelo que dará comienzo a la jornada sabatina en la Liga MX. El conjunto hidalguense buscará salir de la mala racha que atraviesa ante el penúltimo lugar de la tabla en el torneo Apertura 2025.

El equipo que dirige Jaime Lozano suma dos derrotas de manera consecutiva y no gana en casa desde el 26 de julio cuando venció (1-0) a Mazatlán en la tercera jornada del torneo. Desde entonces, Pachuca acumula un par de partidos en condición de local sin victoria.