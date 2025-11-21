Esteban Solari pide calma tras victoria del Pachuca sobre Pumas

El Pachuca sigue con vida en el Apertura 2025 de la Liga MX, gracias a que se impuso (3-1) a los Pumas en el segundo duelo del Play-In.

Los Tuzos no decepcionaron en el estadio Hidalgo y se quedaron con la victoria ante los Universitarios, por lo que tendrán una nueva oportunidad de clasificar a la Liguilla.

Con goles (dos) de Kenedy y Enner Valencia, el equipo hidalguense se acercó a la Fiesta Grande, aunque todavía tiene que derrotar al FC Juárez en el estadio Olímpico Benito Juárez para instalarse en los cuartos de final.

¿Cuál fue la reacción de Esteban Solari?

Luego de concretarse el triunfo blanquiazul, Esteban Solari, quien apenas fue designado como el sustituto de Jaime Lozano, platicó en conferencia de prensa sobre lo que viene para el Pachuca y pidió calma, ya que todavía no han conseguido nada.

"Era un partido bisagra, sabíamos que necesitábamos este primer pasito para recuperar la confianza que habíamos perdido. Es un paso muy chico, pero nos acerca a nuestro objetivo, que es entrar a los Play-Offs; todavía falta mucho por recorrer, en tres días, tenemos una final, hay que tratar de seguir mejorando en algunos aspectos", reconoció.

El director técnico argentino valoró el trabajo que los futbolistas de los Tuzos realizaron para eliminar a los Pumas y estar a 90 minutos de disputar la Fiesta Grande.

"Este triunfo es todo de los de los jugadores porque yo estoy hace muy poco acá. Estoy feliz por ellos, porque vi que tienen ganas de ganar; necesitaban un triunfo así para recuperar confianza y estar más sueltos a la hora de jugar. Están convencidos de su capacidad y están convencidos del club en el están y para el que está compitiendo", valoró.

¿Qué cambios ha implementado Solari en el equipo?

De igual forma, Esteban Solari mencionó que él, junto a su cuerpo técnico, realmente no ha hecho grandes cambios, por el poco tiempo que lleva en el equipo blanquiazul, así que prefirió darles el crédito a sus futbolistas.

"No es mucho lo que hemos podido cambiar, hemos podido cambiar que el equipo esté más comprometido a la hora de respetar una idea de juego. Estos ocho días que trabajamos juntos lo hicieron de excelente manera. [Quiero] felicitarlos [porque] sacaron el carácter y agradecerles; este equipo tiene mucho para dar todavía", afirmó.

Sobre la oportunidad que recibió de ser el nuevo entrenador de los Tuzos, en sustitución de Jaime Lozano, el exfutbolista de los Pumas le dedicó unas palabras a la directiva y externó que está en un equipo sumamente importante en el orbe.

"[Estoy] agradecido por el desafío, con la gente que nos eligió, con el Club Pachuca, para ponernos todas las facilidades. En un club como este, las cosas son siempre más sencillas; es un club a nivel mundial muy grande y aquí en México siempre ha marcado historia", añadió Esteban Solari.