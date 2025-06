Chivas descartan a Juan Carlos Osorio tras reunión con polémica

Juan Carlos Osorio, ex entrenador de la Selección Mexicana y de Xolos de Tijuana, contó que se reunió con las Chivas para tomar el banquillo del equipo, pero que al final se decidieron por otro lado y que la razón por la que lo descartaron fue irrespetuosa.

"Desde el primer momento que tuvimos la primera videollamada me ilusioné mucho porque sigo pensando que el proyecto más mexicano, después de la Selección Nacional en México, es Chivas de Guadalajara", contó Osorio a David Faitelson en su programa de TUDN.

"Yo me ilusioné mucho al punto que las conversaciones progresaron y me llevaron a Ciudad de México. Desgraciadamente para mí se decidieron por otro y les deseo lo mejor, muy agradecido por haberme tenido en cuenta. Tuvimos una reunión con todos. Al final en presencia de todos, todo iba muy bien. Poniendo mi arrogancia a un lado por lo importante de la nota, había sido una cátedra la exposición porque profundizamos en todo. Me ilusioné cuando me dijeron terminando la reunión que quedábamos sujetos a viajar a Guadalajara a concretar todo lo del contrato", indicó Juan Carlos Osorio en Faitelson sin censura para TUDN.

Osorio reveló que el personal de Guadalajara después le manifestó que durante la reunión olía a alcohol, algo que molestó mucho al colombiano.

"Parece ser que camino de CDMX a Toluca, y durante el camino, tomaron otra decisión. Después o en ese mismo momento, asumen una disculpa sobre algo que no me lo manifestaron durante cuatro horas de charla. Cuatro horas de charla y de presentación y esta cercanía da para uno evaluar a la otra persona, verlo, escucharlo, olfatearlo, sentirlo y pues asumieron que en ese momento yo olía a alcohol.

"Cosa que me parece muy ridícula, muy poco profesional porque no considero que un profesional coherente vaya a ir a una reunión con un club tan prestigioso y sabiendo la cercanía al proyecto deportivo tan anhelado de parte mía, imposible, estuve todo el tiempo con ellos. Me pareció muy, la verdad, irrespetuoso de parte de ellos, de ser así me lo debieron haber dicho en ese momento. Es más, si fue desde el principio la charla creo que un presidente, un director que va con una idea prefijada de que van a entrevistar, inmediatamente paran la entrevista y ya, hasta ahí se llegó", mencionó.

Osorio, técnico nacional en el Mundial de Rusia 2018, agradeció a las Chivas, aunque sí fueron irrespetuosos.

"Moralmente estaba con toda la autoridad moral que me da mi comportamiento, reitero, en estos últimos cuatro meses. Entonces, de haber sido esa la razón, bueno, vamos a comprobarlo.

"Está bien, de todas maneras, nada personal. Les deseo lo mejor, les agradezco me hayan tenido en cuenta pero sí me pareció que la manera que lo gestionaron fue inapropiado, inoportuno, grosero e irrespetuoso", dijo.

Osorio dirigió a Xolos de mayo de 2024 a marzo de 2025.

Las Chivas firmaron al argentino Gabriel Milito como su entrenador para el Apertura 2025.