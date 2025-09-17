La admiración de los chinos, Osmar Olvera

Con 21 años de edad, y de la mano de su entrenadora Ma Jin, Osmar Olvera no sólo ha conquistado podios internacionales, sino también el respeto de una potencia en los clavados: China.

El mexicano, quien hace unas semanas se convirtió en campeón del mundo en Singapur, ha logrado lo impensado. Con sus actuaciones, se ha robado el corazón de los aficionados asiáticos y sus atletas, considerados los mejores del orbe.

Las muestras de cariño y admiración son bien recibidas por Olvera, quien —en entrevista con EL UNIVERSAL Deportes— consideró que son una recompensa por las horas de entrenamiento y debido a esforzarse por hacer lo mejor posible en cada salto.

"La admiración de los chinos representa que lo estamos haciendo bien y que nos voltean a ver con respeto. Me gusta tener admiradores en China. Dice Ma Jin que soy famoso, y se siente bien. Hay respeto entre los clavadistas y admiración; todos sabemos lo difícil que es estar allí, y al final nos felicitamos", mencionó el campeón mundial.

El aprecio de los chinos por Osmar fue recalcado por Ma Jin, quien reveló que ahora es analizado e investigado por haber derrotado a dos leyendas: Cao Yuan y Wang Zongyuan, rompiendo una racha de más de dos décadas de oro en la prueba de trampolín de tres metros individual para el país asiático.

"La atención está sobre él por la victoria que tuvo contra dos chinos. La gente pregunta e investiga respecto a lo que ha sido su carrera desde niño, y también de su entrenadora", reveló.

Con ese nuevo marcaje sobre su trabajo, Olvera externó que todo ha valido la pena y espera seguir por ese camino, inspirando a niños en México... Y ahora también en China.

"Todo ha valido la pena. Es aprendizaje, y eso se refleja en las medallas. Siempre me imaginé estar a este nivel y pelear el primer lugar. Vivirlo no me sorprende, ya que trabajo mucho para ello", finalizó.



