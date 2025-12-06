Gilberto Mora es la ´pieza clave´

Deportes

El talento de Gilberto Mora y su importancia para el Mundial 2026
  • Por: El Universal
  • 06 / Diciembre / 2025 -
No es ningún secreto que Gilberto Mora se ha posicionado como la gran promesa de México, esto debido al talento que ha mostrado a muy temprana edad, por lo que Obed Vargas lo ve como alguien fundamental de cara al Mundial 2026.

¿Por qué Gilberto Mora es considerado una promesa?

"Va a ser una pieza clave, lo ha venido demostrando en las últimas fechas FIFA y eso no va a ser la excepción en el Mundial", puntualizó el mediocentro tricolor.

