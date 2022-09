Cae Atlas en la Campeones Cup y firma semestre de terror

ACCIONES

El actual Bicampeón del futbol mexicano visitó a los cityzens en el Yankee Stadium y ofreció una versión alejada de lo que ha construido el equipo de Diego Cocca.

En apenas tres minutos, la portería rojinegra se vio vulnerada en una jugada de táctica fija. Contrario a su costumbre de ser héroe, Camilo Vargas se equivocó en el juego aéreo y el equipo falló en el plano defensivo al permitir la tempranera anotación de Alexander Callens.

Atlas no logró sobreponerse al duro golpe. Julián Quiñones era el jugador que creaba mayor sensación de peligro, pero no terminó por ser ese delantero letal. Lo mismo Julio Furch que no estuvo fino y no encontraban la misma sociedad ofensiva.

Atlas también volvió a extrañar a su capitán Aldo Rocha como equilibrio en el medio campo.

Al comienzo de la segunda parte, el equipo de Diego Cocca recibió nuevamente un gol de vestidor cuando no pudo quitarle el balón a los neoyorquinos desde una jugada que iniciaron en campo propio.

El argentino Maxi Moralez entró hasta el área grande y fue quien culminó al minuto 48 la gran jugada colectiva del New York City.

El técnico Cocca arriesgó buscando el partido, pero los atacantes nunca estuvieron cómodos ante la marca rival.

En una de las pocas oportunidades que pudo rematar Quiñones, en el fondo apareció el portero Luis Barraza.

Cuando Atlas dejó espacios atrás, Callens estuvo a punto de liquidar el partido, pero Camilo Vargas le dio más de 20 minutos de oxígeno al Atlas para revivir.

Sin embargo, esa respuesta nunca llegó y el Bicampeón perdió otra Final en el semestre, la primera en penales, en el Campeón de Campeones ante Cruz Azul.

Con la eventual eliminación en el Apertura 2022 de la Liga MX, al Atlas le resta cerrar el torneo decorosamente ante Monterrey y Necaxa.