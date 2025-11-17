Haaland confiesa que Mancini lo provocó y lo "motivo" a meter doblete

Noruega consiguió sellar su clasificación al Mundial 2026 tras golear 1-4 a Italia, duelo en el que la figura fue Erling Haaland tras su doblete y consolidarse como el máximo goleador de las Eliminatorias UEFA con 16 goles.

¿Qué ocurrió?

Al ser el referente del ataque de la nación vikinga, el delantero del Manchester City recibió una férrea marca de Gianluca Mancini, quien se encargó de desquiciar al gigante noruego a lo largo del juego. El defensor italiano y el atacante nórdico tuvieron varios roces durante el duelo, en uno de ellos tuvieron que intervenir compañeros de ambos futbolistas para separarlos y así evitar que ese incidente escalara a algo más.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

Curiosamente, Haaland compartió todos los detalles sobre el enfrentamiento con el defensa de la Roma, dejando una divertida anécdota que se viralizó en redes. "Mancini siempre estaba encima de mí, a menudo me tocaba el trasero. En un momento dado, me cansé y le grité: ¿Qué estás haciendo? Pero luego le di las gracias porque me motivó permitiéndome marcar dos goles", aseguró en entrevista.

¿Cuáles son las consecuencias de este resultado?

Tras la goleada de Noruega sobre Italia en el San Siro, la Azzurra deberá de buscar su pase a la siguiente Copa del Mundo vía repechaje, por lo que podría sumar otro fracaso, en caso de no clasificar. Por su parte, Haaland y sus compañeros rompieron una racha de 28 años sin estar en el Mundial, por lo que este pase es histórico para el país.