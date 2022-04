No me candidatée en ningún momento.- Herrera

"Es la última vez que hablo del tema, no hablaré más de Selección Mexicana porque no me incumbe, no me corresponde a mí y como dicen por ahí, no me candidatée en ningún momento.

Me da muchísimo gusto, porque soy mexicano, la calificación de México (al Mundial), empataron al primer lugar cuando se hablaba de una mala eliminatoria, que no es cierto, siento que se ha hecho un buen trabajo, felicitar a los muchachos que participan en todo el proceso que ha llevado el técnico y su cuerpo técnico, por este logro tan importante que han conseguido", expresó.

Herrera dejó en claro que se siente a gusto en el cuadro felino y que en su cabeza es Tigres y nada más.

"Estoy muy contento en Tigres y mi familia ha estado muy feliz, estoy agradecido con la directiva que me ha puesto aquí, con los muchachos que se han entregado y espero estar mucho tiempo acá, lo único que puedo decir es que le deseo todo el éxito del mundo y a favor de que México gane y tratar de ser un aficionado más, ese tema pasa a segundo término y no tendrá más relevancia para mí, sólo de Tigres que es lo que está en mi cabeza", mencionó.