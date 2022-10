- Critica ´Piojo´ Leagues Cup

"Algunos lo tomarán como pretemporada, otros irán con la responsabilidad de mantener a la liga mexicana, a nivel cancha, encima de los clubes de la MLS, en Liga ya no hay competencia, ya van y compran un jugador argentino en 25 o 30 millones de dólares, en poder y todos los sentidos, una franquicia de allá cuesta 100 millones, cualquiera, y en México no creo que habrá más de seis equipos que valgan eso, los de la MLS están pensando en competir con los europeos y es la realiad, ojalá en la cancha sigamos manteniendo un nivel muy atractivo".

HERRERA SE SIENTE SEGURO EN SU PUESTO

Los Tigres se jugarán hoy su pase a la Liguilla y la posibilidad para cumplir el objetivo del título, y su técnico aseguró que se siente seguro en su puesto.

El "Piojo" defendió su lugar al mando de los felinos con los números y dependiendo del resultado ante Necaxa, en la Reclasificación, esperará lo que diga la directiva.

"Siempre me siento seguro de donde estoy, trabajo para hacer las cosas y no es fácil hacer un torneo de 30 puntos, tienes buen promedio en los 3 torneos, eso ya es decisión de los directivos y trabajo para que las cosas se den, con América hice 11 torneos y en 10 lo mínimo que hice fueron Semifinales y Final, en el primer torneo de Cuartos me corrieron e hice 34 pts, eso ya es de como les gusta al directivo, si le agradas o tiene la idea de que lo que tú haces está bien", señaló Herrera.