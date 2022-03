No habrá barras en el estadio Akron

El Clásico Nacional hizo un llamado por la paz.

Las Chivas y el América solicitaron a sus aficionados vestir de blanco para los duelos de la Liga varonil y de la femenil de este fin de semana.

En el Estadio Akron no habrá barras o grupos de animación ni rojiblancos ni azulcremas, luego de los hechos de violencia del pasado fin de semana en el Querétaro-Atlas.

Amaury Vergara, presidente del Rebaño, afirmó que los clubes buscarán la regulación de las leyes en los estadios.

"En término nacional, por supuesto que necesitamos apoyo de las autoridades. Necesitamos mejor legislación. Ya se ha mencionado entre algunos dueños de cómo queremos acercarnos a las Cámaras de Diputados, de diferentes entidades del País, para buscar que haya la legislación adecuada para los eventos deportivos.

Es una labor no inmediata, tenemos que trabajar mucho. Veo muy positivo lo que podremos hacer a partir de este terrible suceso", comentó Vergara.

De manera indefinida, las barras no podrán asistir al Estadio Akron.

"El problema es que, como alguna vez lo dijo mi padre (Jorge Vergara), son focos donde se puede agregar gente no deseada. Sin embargo, hay mucha gente que quiere al equipo y están dispuestos a hacer lo que tengamos que hacer para encontrar la paz en los estadios. Que gente de Chivas haya ido a apoyar a familias de las víctimas que sufrieron violencia es el ejercicio de paz que tenemos que hacer en el futbol", añadió el directivo.

Parte de estos cambios, es el Fan ID, sistema que se encargará de identificar a todo aquel que ingrese a los partidos de los diferentes clubes en la Liga MX, de acuerdo a lo que informó el martes su presidente, Mikel Arriola.

Atlas será de los primeros en implantar la medida, a partir del 20 de marzo en el Clásico Tapatío contra Chivas.

ACATAN GRUPOS DECISIÓN

El "Vamos América" no se escuchará en el Clásico Nacional, al menos no por parte de las barras La Monumental y Ritual del Kaoz.

Catalogados como dos de los grupos más bravos en el futbol mexicano, ahora se comprometieron a respetar el veto para los partidos de las Águilas como visitantes, aunque el primero de ellos sea justamente contra las Chivas.

"De acuerdo con los lamentables actos de violencia del pasado 5 de marzo en el Estadio Corregidora, y con los cuales estamos en total desacuerdo, nos sumamos en apoyo a las acciones tomadas por la Federación Mexicana de Futbol y nuestra directiva.

"Estamos en conformidad de no asistir a ningún partido de visitante hasta que se decida lo contrario", informó La Monumental.

Hoy habría una reunión entre personal del club América y los barristas para delinear cómo será la relación a partir de ahora. Las Chivas, por ejemplo, prohibirán el acceso de sus barras incluso en juegos como local.

Por lo pronto, Ritual del Kaoz también prometió no viajar a Zapopan.

"La decisión tomada por la coordinación de no asistir a los partidos de visita es una decisión tomada con conciencia y respeto a la afición. Creemos que no es el momento de viajar, buscamos no arriesgar o exponer a alguno de ustedes, integrantes de este grupo", expuso la barra americanista.