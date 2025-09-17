Cruz Azul sigue invicto en el Apertura 2025

Cruz Azul se mantiene como el único invicto del Apertura 2025, con 20 puntos y una racha positiva que lo coloca como segundo de la tabla general. La Máquina de Nicolás Larcamón suma seis triunfos y dos empates, números que lo posicionan como el equipo a vencer del torneo y uno de los favoritos rumbo a la liguilla . Están a un punto de Rayados, líder del certamen.

El estratega argentino, sin embargo, pidió mesura y concentración en lo que viene. "A pesar de ese récord, de ese registro, ser muy conscientes de que las ambiciones que tenemos son mucho más grandes que un buen inicio, que una buena mitad de fase regular", advirtió en rueda de prensa.

Para el técnico celeste, lo más importante será mantener el crecimiento constante en el funcionamiento, sin caer en excesos de confianza. "Estamos muy encomendados a seguir ratificando, a seguir construyendo, a fecha a fecha seguir evolucionando en nuestro rendimiento y seguir consiguiendo esos resultados que nos permitan acercarnos en los puestos más altos de la tabla".

El calendario de Cruz Azul no será sencillo: tres partidos en 10 días. Dos de ellos en el Estadio Olímpico Universitario frente a Juárez y Querétaro, y uno más en calidad de visitante contra Xolos. "Muy encomendados a afrontar un partido a la vez y hacerlo de la mejor forma para seguir acrecentando esos buenos registros".

El primer desafío será FC Juárez en la jornada 9, un equipo que Larcamón respeta por su crecimiento y solidez. "Sí, lo de Juárez en general viene siendo un proceso en alza que indudablemente en dos torneos puntualmente ha crecido, creo que ha definido su línea, su norte en contratar con más criterio", reconoció el timonel celeste.

El argentino destacó la labor de Martín Varini y el armado de su plantel, que ha mostrado mayor competitividad en los últimos meses. "Es un rival que no solo tiene un gran entrenador, sino que también tiene buenos intérpretes, buenas individualidades".

Larcamón insistió en que Cruz Azul deberá mostrar su mejor versión para sacar los tres puntos ante un adversario incómodo. "Estamos claros de que para lograr esos tres puntos que tanto añoramos el día viernes tendremos que hacer muy bien las cosas, tendremos que plantarnos, tendremos que ser principalmente nosotros en nuestra mejor versión".