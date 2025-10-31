Liga MX: Necaxa vs Santos Jornada 16 del Apertura 2025

Aún con la esperanza de meterse en el Play-In del Apertura 2025, los Guerreros de Santos Laguna se medirán ante los Rayos de Necaxa en la búsqueda de una victoria. Muy necesaria, ya que los albiverdes todavía dependen de sí mismos para mantenerse con vida en el torneo.

¿Cuál es el contexto del partido?

En un escenario distinto, Necaxa se encuentra hasta el lugar dieciséis de la tabla general. Pese a que el panorama es difícil, ya que dependen de una serie de resultados, los Rayos podrían sobrevivir si le arrebatan el triunfo a los Guerreros.

¿Qué significa este encuentro para ambos equipos?

Este partido, correspondiente a la Jornada 16 del torneo, será el penúltimo de la fase regular. La victoria es crucial para ambos equipos, ya que define sus posibilidades de avanzar en el torneo.