Necaxa enfrenta a Mazatlán FC en su búsqueda por el Play-In

Este viernes 7 de noviembre, en el estadio El Encanto, los Rayos de Necaxa visitan al Mazatlán FC, en la fecha 17 de Apertura 2025.

¿Cuál es la situación de Necaxa?

El Necaxa, a pesar de una temporada donde no estuvo en los primeros puestos del campeonato, matemáticamente tiene la posibilidad de todavía aspirar a un puesto en el Play-In. Los dirigidos por Fernando Gago, que al parecer sería su último partido con los de Aguascalientes, tendrán la misión, primeramente, de ganar su partido ante los mazatlecos y posteriormente esperar a que terminen todos los juegos de la última jornada, ya que depende de cinco equipos: Pumas (18 pts.), Santos (17pts.), Atlas (17pts.), Gallos (17pts.) y San Luis (16pts), de estos, todos tendrían que perder para que Necaxa pudiera ir a Play-In. El cuadro necaxista suma 16 puntos y se encuentra en la posición 15 de la tabla general.

¿Qué espera Mazatlán FC?

Por su parte, Mazatlán FC cuenta con 13 unidades y ya no pelea por nada en el certamen. Los pupilos de Robert Dante Siboldi esperan cerrar de manera digna el Apertura 2025 ante su gente y posteriormente planear lo que será el siguiente campeonato.

Mazatlán FC vs Necaxa

Estadio: El Encanto

Hora: 21:00 horas.

TV: TV Azteca/Tubi/Caliente TV.