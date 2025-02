Declaraciones de Gonzalo Pineda tras derrota de Atlas

El técnico del Atlas, Gonzalo Pineda no tuvo pretextos para justificar la derrota de 4-0 ante el Necaxa y reconoció sentir vergüenza, por lo cual le ofreció una disculpa a la afición del Atlas que asistió al Estadio Jalisco y que además apoyó hasta el final del partido.

"Le ofrezco una disculpa a la afición, por supuesto no es el resultado que esperábamos ni por lo que trabajamos, sobre todo resalto el recibimiento que nos dieron y al final del partido seguían cantando y alentando, por algo son La Fiel. Pero uno siente vergüenza por perder 4-0 en casa ante una afición que respondió de esa manera, entonces les ofrezco una disculpa", ha explicado el técnico del Atlas.

Pineda explicó la razón por la cual realizó cinco cambios en relación al partido anterior ante el Puebla al cual ganó 3-2. Una modificación fue obligada por una lesión que sufrió Aldo Rocha, pero las demás correspondieron a temas de dosificación de cargas de trabajo.

Pineda mandó a la banca a Matheus Doria, Rivaldo Lozano, Carlos Orrantia y Paulo Ramírez, aparte del mencionado Rocha, para suplirlos por Adrián Mora, Idekel Domínguez, Gaddi Aguirre, Jorge 'Vallarta' Guzmán y Leonardo Flores.

"Aldo Rocha no pudo jugar por un golpe que sufrió en el partido pasado y no se recuperó. Luego teníamos el tema de que por el partido contra Puebla el sábado pasado teníamos un día menos de recuperación (en referencia al Necaxa que jugó el viernes pasado) y que íbamos a jugar contra un equipo muy intenso y que juega muy bien al futbol y necesitábamos tener una presión agobiante en todo momento. Yo sentía que tenía cierta desventaja y al final me decidí por tratar de refrescar algunas posiciones donde yo tenía que ser muy agresivo como los carrileros y los centrales que iban a tener que seguir a volantes muy profundos, y quería esa intensidad en el mano a mano y que hasta antes del gol no recuerdo ninguna secuencia de Necaxa saliendo desde atrás como lo han hecho antes.

"Asumo la responsabilidad de las decisiones que tomé, no soy de culpar a jugadores, al contrario soy de asumir y sigo confiando en los jugadores", dijo Pineda.

Además, también asumió la responsabilidad en el tema de ordenarles a los defensas en salir jugando desde su área sin importar las circunstancias.

"Estoy en el proceso de cambiar hábitos futbolísticos que tenían, quiero que se salga con la pelota limpia porque ya nos ha dado resultado, y necesitamos seguir en el proceso de confianza en la salida, es lo que me preocupa que no confiemos en esa parte, porque soy el primero que me culpo porque yo les pido que salgan tocando, yo asumo esa parte porque yo les pido eso", señaló.