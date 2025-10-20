Santiago Fernández responde a críticas de Christian Martinoli en histórico partido

Han pasado más 17 años desde Christian Martinoli realizó una de las narraciones que más quedó marcada en la memoria de los aficionados.

Durante el partido entre México y Haití del Preolímpico de la Concacaf de 2008, el narrador deportivo de TV Azteca no dejó pasar la oportunidad de criticar fuertemente a los futbolistas tricolores por las constantes fallas que cometieron de manera increíble.

En la transmisión, el cronista utilizó frases que hasta la fecha siguen siendo recordadas, sobre todo porque la Selección Mexicana de Hugo Sánchez fracasó al no asistir a los Juegos Olímpicos de Beijing 2008.

"¡Ah, no bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¡Otra vez Fernández! Hay cuatro en el área, qué desesperación. ¡Por favor! El único haitiano que había, a ese le llegó el balón, había seis mexicanos...", fueron algunos de los comentarios que utilizó Christian Martinoli.

Después de tanto tiempo, las palabras del narrador de la televisora del Ajusco siguen causando eco, tanto para bien como para mal.

Recientemente, Santiago Fernández, uno de los jugadores que desperdició un par de oportunidades claras de anotar en aquel partido, decidió alzar la voz y le mandó un contundente mensaje a Christian Martinoli.

"Después de tantos años donde me has citado repetidamente en distintas transmisiones y espacios televisivos, y, después de tanto tiempo en el que he preferido guardar silencio, hoy he decidido tomar la palabra y compartir mi derecho de réplica; no lo hago desde el enojo, ni tampoco desde el rencor, ni desde la búsqueda de conflicto", manifestó el exfutbolista.

A través de sus redes sociales, el canterano del América no dudó en reventar al narrador de TV Azteca porque considera que no tiene los argumentos para criticarlo, ya que él sí pudo jugar en Primera División.

"No, Christian, ni tú ni nadie arruinó mi carrera, como apenas hace un par de días comentaste en tu ya característico tono sarcástico y burlón. Yo jugué el tiempo que quise jugar y lo hice en los mejores equipos de México, a una edad en donde tú apenas te estabas dando cuenta que no tenías el nivel necesario para poder jugar futbol profesional. Tú mejor que nadie sabes, porque lo intentaste y viviste en carne en propia, lo difícil que es llegar ahí. Aprovecho para compartirte lo orgulloso que me siento de mi paso por el futbol profesional, fue una experiencia increíble que a ti te hubiera encantado haber vivido", explotó.

Santiago Fernández le pidió a Christian Martinoli que se cuestione si sus palabras s son las correctas porque no es consciente del daño que le pude hacer a los jugadores con ellos.

"Con tus comentarios, puedes llegar a marcar a quienes se convierten en objeto de estos. Te lo digo porque yo fui uno de ellos y, aun así, a día de hoy, con profunda decepción veo que, desafortunadamente, sigues demostrando una falta de empatía total y absoluta. Es importante preguntarnos ¿Cuál es el límite? ¿Dónde está la línea entre la risa y la burla, entre la opinión y la humillación, entre la crítica y el daño? Transmites una indolencia total sobre el futbolista en turno", señaló el exjugador de la Selección Mexicana.