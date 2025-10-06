Se vuelve un guerrero

Se vuelve un guerreroLo vivido en Santos Laguna a lo largo de dos torneos cortos, en los que solo ganó 5 partidos, 3 en el Clausura 2024 y 2 en el Apertura de ese mismo año, hizo que Nacho Ambriz entrara en una crisis personal
"Hay momentos en los que uno debe hacer una pausa y después de lo que me pasó en Santos, que no me fue nada bien, me sirvió para ver dónde estaba mal y si podía rescatar algunas cosas que hice bien", detalló.
El estratega aprendió que debe delegar y aprender a escuchar cuando alguien le dice que se está equivocando o que hay problemas extra cancha.
"En Santos quise ser todo y no fui nada, ayudar a los jugadores a que entendieran cómo es el futbol, pero hay que entender que el joven no juega el mismo futbol que yo hice hace muchos años. Hoy son muy rápidos, más físicos. Que si pides transiciones rápidas, te pueden agarrar mal parado, aprendí a delegar", explicó.
"Como entrenador quieres hacerte cargo de todo, y es imposible porque uno necesita que en el vestuario alguien te diga ´te estás equivocando´. La burra no era arisca, los palos, los fracasos y las caídas te hacen así".
En esta nueva aventura con León, Ambriz tendrá que aplicar sus enseñanzas, tener mejor comunicación con los jugadores y sus familias para contar con aliados y no enemigos.