¡Amargo debut!

Los Diablos Rojos amargaron el debut de Nacho Ambriz como técnico de León.

A 72 horas de haber conquistado la Campeones Cup, el Toluca se metió al Nou Camp para vencer 4-2 a La Fiera y conservar el liderato del Apertura 2025.

Antonio Mohamed formó con nueve elementos que fueron titulares a media semana contra el Galaxy, pero ni el viaje ni el poco tiempo de descanso les pesó en esta Jornada 12.

Los escarlatas volvieron a exhibir su poder ofensivo ante unos Panzas Verdes que sólo tuvieron chispazos de la idea futbolística de su nuevo timonel.

El cuadro visitante se puso en ventaja desde el 5´, cuando Nico Castro recortó en el área a un defensor y al arquero antes de ceder para Jesús Angulo, quien definió de zurda.

León empató con un penal de James Rodríguez en el 37´.

Cuando los choriceros ganaban 1-0, Paulinho y Alexis Vega desperdiciaron ocasiones claras, pero ambos se sacaron la espina en el complemento.

Al 48´, el capitán escarlata desbordó por izquierda, se fue de tres rivales y metió una diagonal que el atacante portugués no desaprovechó.

Después, fue Vega quien definió frente al arco a servicio de Jesús Gallardo, en el 58´.

Al 69´, La Fiera descontó por conducto de José Alvarado, pero en el 76´, Paulinho devolvió la calma al firmar su doblete con remate de cabeza y convertirse en nuevo líder de goleo.

León hilvanó su quinto juego sin ganar y se quedó en 12 puntos, fuera de la zona Play-In.

Con su sexta victoria en fila, Toluca llegó a 28 unidades y se irá a la pausa por Fecha FIFA en lo más alto de la clasificación.



