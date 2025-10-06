´Voy por el camino adecuado´: Nacho Ambriz

La pausa obligada que hizo Nacho Ambriz de 10 meses lejos de las canchas le vino bien porque entendió que era necesario reinventarse para regresar fuerte y con nuevas ideas.

"Entré en una reflexión de que era momento de alejarme del futbol y ocuparme de aspectos personales; no quería quedarme obsoleto", dijo.

"Sabía que debía actualizarme en todos los aspectos y me siento tranquilo de ir por el camino adecuado, en el futbol nunca te puedes quedar con lo que tienes".

El estratega eligió la ciudad de León para radicar mientras llegaba una oportunidad, después apareció la directiva de los esmeraldas que lo convenció de vivir una segunda etapa con La Fiera.

Ambriz empleará los conocimientos que adquirió a lo largo de los últimos meses en los que tomó un curso de couching para entender mejor a sus jugadores, sobre todo a los jóvenes.

"Siempre le hablaba a los jugadores de mis vivencias, creía que así los iba a convencer, así lo hicieron mis entrenadores cuando fui jugador. Pero no, con estos nuevos conocimientos ahora veo las cosas de otra manera", mencionó.

El estratega también estudió temas relacionados con la dirección deportiva en los que le quedó claro que el proyecto va por encima de todo.

"Soy de la vieja guardia y hablo con groserías o con ciertos términos, pero hay que aprender a hablar y lidiar con seres humanos. Muchas veces, y lo digo a título personal, solo me preocupaba por la cancha, pero hay que entender que están los dueños, el director deportivo, los jugadores, los medios de comunicación y uno debe tener buena relación con todos", expuso.



